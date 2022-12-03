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Станислав Черчесов заявил, что его не печалит отсутствие интереса из России

Станислав Черчесов заявил, что его не печалит отсутствие интереса из России
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Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о том, проявляют ли российские клубы интересы к приглашению бывшего наставника сборной России в свои команды.

«Есть ли ко мне интерес из России? Нет. И меня это не печалит», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Черчесов работал в России главным тренером московских «Спартака» и «Динамо», грозненского «Терека» и пермского «Амкара». В августе 2016 года специалист возглавил сборную России, покинув перед этим польскую «Легию», с которой выиграл чемпионат и кубок Польши. С российской национальной командой Черчесов добился лучшего результата сборной в истории на чемпионатах мира, вывев команду в четвертьфинал на домашнем мундиале 2018 года.

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