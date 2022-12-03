Эрлинг Холанд: чувствую давление перед каждым матчем

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о своих методах борьбы с давлением перед матчами и во время них.
«Конечно, я чувствую давление перед каждым матчем. Обычно я хорошо сплю, но я взволнован, как и все остальные. Знаю, что миллионы людей смотрят матчи. Когда игра начинается, я стараюсь получать от неё удовольствие.
Я не занимаюсь специальной психологической подготовкой. Если я должен пробить пенальти, я сосредотачиваюсь на том, чтобы сохранять спокойствие, дышать, и не думать о том, что может случиться, если я промахнусь. Это худшее, что можно сделать. Я должен расслабиться и отправить мяч в ворота», — приводит слова Холанда Gentleman's Journal.
В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги, забил 18 голов и отдал три результативные передачи.
- 3 декабря 2022
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