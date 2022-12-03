Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эрлинг Холанд: чувствую давление перед каждым матчем

Эрлинг Холанд: чувствую давление перед каждым матчем
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о своих методах борьбы с давлением перед матчами и во время них.

«Конечно, я чувствую давление перед каждым матчем. Обычно я хорошо сплю, но я взволнован, как и все остальные. Знаю, что миллионы людей смотрят матчи. Когда игра начинается, я стараюсь получать от неё удовольствие.

Я не занимаюсь специальной психологической подготовкой. Если я должен пробить пенальти, я сосредотачиваюсь на том, чтобы сохранять спокойствие, дышать, и не думать о том, что может случиться, если я промахнусь. Это худшее, что можно сделать. Я должен расслабиться и отправить мяч в ворота», — приводит слова Холанда Gentleman's Journal.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги, забил 18 голов и отдал три результативные передачи.

Новость по теме
Де Брёйне рассказал, каково ему играть в одной команде с Холандом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022