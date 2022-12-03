Годин: у Уругвая отобрали два чистых пенальти. Мы достаточно натерпелись от ФИФА и судей

Защитник сборной Уругвая Диего Годин высказался о вылете команды с чемпионата мира — 2022 в Катаре.



«Все видели спорные моменты в этой встрече. У нас отняли два чистых пенальти. Но сколько бы мы тут ни кричали и ни протестовали, результат не изменить. У них не было права отбирать эти пенальти. Мы достаточно натерпелись от ФИФА и судей на чемпионатах мира. Странно, что на решающий матч не ставят арбитров высокого уровня, которые готовы к непростым ситуациям», — приводит слова Година Marca.



Напомним, сборная Уругвая не смогла квалифицироваться в плей-офф чемпионата мира в Катаре, заняв третье место в группе с Португалией, Южной Кореей и Ганой. Примечательно, что команды Уругвая и Южной Кореи набрали по четыре очка, и южнокорейская команда вышла в плей-офф благодаря большему количеству забитых мячей.