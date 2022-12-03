Габриэл Жезус и Алекс Теллес больше не сыграют на ЧМ-2022 из-за травм
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Футболисты сборной Бразилии Габриэл Жезус и Алекс Теллес больше не смогут выступить на чемпионате мира — 2022 в Катаре, сообщает Globo Esporte.
По информации источника, в результате медицинского обследования у обоих бразильских игроков были диагностированы травмы правого колена. Ожидается, что период восстановления Жезуса займёт до месяца. Травма Теллеса оказалась серьёзнее — футболисту может потребоваться операция. Напомним, Теллес был заменён во втором тайме матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 со сборной Камеруна (0:1) и покинул поле в слезах.
В матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 сборная Бразилии сыграет с национальной командой Южной Кореи. Встреча команд состоится 5 декабря.
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