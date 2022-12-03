«Это сборище воров!» Защитник Уругвая Хименес — о судьях матча с Ганой на ЧМ

Стало известно, что кричал уходящим в подтрибунные помещения стадиона «Эль-Джануб» в Эль-Вакре после матча Уругвая с Ганой на чемпионате мира 2022 года в Катаре (2:0) судьям защитник сборной Уругвая Хосе Мария Хименес.

«Эти ###### дети — сборище воров!» — приводит расшифровку слов Хименеса TyC Sports.

Напомним, Хименес вместе с рядом других уругвайских футболистов после матча накинулся на главного судью встречи Даниэля Зиберта. Резкая реакция уругвайцев вызвана решением арбитра не назначать пенальти в ворота Ганы на последних минутах матча после падения в штрафной площади африканской команды нападающего Эдинсона Кавани.

Отметим, что если бы пенальти был назначен, а уругвайцы реализовали 11-метровый удар, то Уругвай вышел бы в плей-офф чемпионата мира в Катаре, имея лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, чем сборная Южной Кореи.

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