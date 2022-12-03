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Хавбек «Зенита» Сутормин: не сказал бы, что матч со «Спартаком» — самый принципиальный

Хавбек «Зенита» Сутормин: не сказал бы, что матч со «Спартаком» — самый принципиальный
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился мнением о принципиальности противостояния с московским «Спартаком».

«Спартак» и «Зенит» уже давно принципиальные соперники. Со «Спартаком» хорошие эмоциональные матчи, болельщики ходят. Не сказал бы, что это самый принципиальный матч. В Краснодаре тоже эмоциональные и принципиальные игры всегда. Один из, наверное, да», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Санкт-петербургский «Зенит» в 17 матчах набрал 42 очка и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московский «Спартак» (36) располагается на втором месте. В тройку лидеров также входит «Ростов» (35). Действующий чемпион страны — «Зенит».

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Хавбек «Зенита» Сутормин: не сказал бы, что матч со «Спартаком» — самый принципиальный
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