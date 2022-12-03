Алексей Сутормин высказался о своём будущем в составе «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал своё будущее в петербургской команде.

«Доволен ли своим игровым временем? Хотелось бы играть больше. Что будет дальше, посмотрим. У меня есть контракт, который надо соблюдать. А там будет видно. Сейчас об этом нечего говорить, надо отдохнуть. После отдыха заниматься этим, узнавать и смотреть по ситуации.



С Семаком я разговаривал. Он высказал свою позицию, моя тоже была понятна. Надо терпеть, работать и ждать шанса, стараться им воспользоваться. С руководством был диалог.



С Карпиным я не встречался. Предложения? Сезон только закончился. Не узнавал, не интересовался. Сейчас съезжу в отпуск и буду разговаривать с агентом. Тяжело ответить, каким вижу своё будущее. У меня есть контракт. Надо разговаривать с «Зенитом, приходить к какому-то пониманию. Я могу всё что угодно хотеть, но есть контракт, который я должен выполнять», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Контракт 28-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до 2025 года. В этом сезоне Сутормин сыграл 12 матчей за петербургский клуб, в которых не отметился результативными действиями.