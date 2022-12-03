Зенит связывался с окружением нападающего «Расинга» для обсуждения трансфера
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«Зенит» вступил в борьбу за нападающего аргентинского «Расинга» Энцо Копетти. Клуб из Санкт-Петербурга контактировал с окружением футболиста, сообщает Томас Давила в Twitter. На данный момент фаворитом в борьбе за игрока является ФК «Шарлотт» из MLS.
Энцо Копетти провёл 28 матчей в сезоне чемпионата Аргентины — 2022. 26-летний футболист отметился 11 голами и четырьмя голевыми передачами. Его «Расинг» занял второе место в итоговой таблице турнира. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет шесть миллионов евро.
«Зенит» идёт на первом месте по итогам осенней части Российской премьер-лиги — 2022/2023. Петербуржцы набрали 42 очка по итогам 17 туров. Также «Зенит» занял третье место в группе В Кубка России.
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