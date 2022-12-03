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Льорис: сборная Польши должна понимать, что она в 1/8 финала ЧМ благодаря Щенсному

Льорис: сборная Польши должна понимать, что она в 1/8 финала ЧМ благодаря Щенсному
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Голкипер сборной Франции Уго Льорис в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с Польшей поделился мнением о коллеге по амплуа Войцехе Щенсном.

«Щенсны проводит фантастический турнир. Сборная Польши должна понимать, что она здесь благодаря своему вратарю. Мы анализируем соперника, знаем, какой матч ожидается, но есть и элемент неожиданности, есть психологический аспект. Мы должны быть готовы ко всем сценариям. Нужно оставаться сильными психологически», — приводит слова Льориса L'Equipe.

Матч 1/8 финала чемпионата мира — 2022 Франция — Польша состоится завтра, 4 декабря, на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Начало встречи — в 18:00 мск. Победитель матча Франция — Польша сыграет в четвертьфинале мундиаля с лучшей командой в паре Англия — Сенегал.

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