Аршавин: слабо понимаю формулу Кубка России, но у «Зенита» задача выиграть турнир

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин оценил выступление петербургской команды в Кубке России и прокомментировал организацию турнира.
«Как отношусь к новому формату Кубка России? Я выступал за групповой этап – в той ситуации, в которой находится наша страна, это было сделано правильно. Но я бы не отделял Первую лигу от РПЛ – наоборот, в группе бы сделал по две команды из РПЛ и Первой лиги.
Как оцениваю выступление «Зенита»? Конечно, третье место «Зенита» в группе — это не то, что хотели видеть болельщики. Думали, что спокойно выйдем с первого или со второго места. Вот и узнаем, что такое Путь регионов.
У «Зенита» не будет права на ошибку? Слабо понимаю саму формулу. Не знал, что при поражении в верхней сетке можно остаться. Думаю, «Зенит» обо всём этом не задумывался. Задачу выиграть Кубок никто не отменял, поэтому «Зенит» захочет выиграть, но права на ошибку уже нет», — приводит слова Аршавина Metaratings.
«Зенит» занял третье место в группе Пути РПЛ со «Спартаком», «Крыльями Советов» и «Факелом». Петербургская команда сыграет в плей-офф Пути регионов.
- 3 декабря 2022
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