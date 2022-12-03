Павел Мелёшин: своим выступлением доволен. Даже запомнил дату дебюта за «Спартак»

Нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин оценил результаты команды в первой части сезона и высказался о своём дебюте за красно-белых.

«В целом второе место — достаточно хорошо. Но надо стремиться к большему. «Спартак» должен занимать первые места. Нужно больше работать, и всё у нас будет получаться.



В целом своим выступлением я доволен. Я долго к этому шёл. Я даже запомнил дату дебюта за «Спартак» — 30 августа. В команде освоился. Надеюсь, что во втором круге у меня будет больше возможностей играть. Надеюсь, что будем прибавлять. Да, теперь в Кубке дают побольше шансов. Волнения особо нет. Я этим занимаюсь уже больше 15 лет. Я выходил и показывал результат», — передаёт слова Мелёшина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.