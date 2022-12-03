Алексей Сутормин: если Россия долгое время будет без еврокубков, переход в Азию неизбежен

Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин высказался о возможном переходе России в АФК.

«Как отношусь к переходу в Азию? Если долгое время будем без еврокубков, то я думаю, что это неизбежно. Здесь вышестоящие инстанции будут принимать решения. Конечно, мы все хотим играть международные матчи. Если это будет в Азии, значит, будет в Азии.



Переход в Азию — это шаг назад в плане уровня футбола? Нет. Тут во многом от себя отталкиваешься. Тот же чемпионат мира показывает много сборных, которые играют и играют хорошо. Посмотрим, но пока об этом рано говорить. Когда будет уже окончательный факт этого, тогда можно будет понимать, как всё будет», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов