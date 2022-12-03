Алексей Сутормин: если Россия долгое время будет без еврокубков, переход в Азию неизбежен
Поделиться
Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин высказался о возможном переходе России в АФК.
«Как отношусь к переходу в Азию? Если долгое время будем без еврокубков, то я думаю, что это неизбежно. Здесь вышестоящие инстанции будут принимать решения. Конечно, мы все хотим играть международные матчи. Если это будет в Азии, значит, будет в Азии.
Переход в Азию — это шаг назад в плане уровня футбола? Нет. Тут во многом от себя отталкиваешься. Тот же чемпионат мира показывает много сборных, которые играют и играют хорошо. Посмотрим, но пока об этом рано говорить. Когда будет уже окончательный факт этого, тогда можно будет понимать, как всё будет», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов
Комментарии
- 3 декабря 2022
-
17:04
-
17:03
-
17:00
-
16:55
-
16:49
-
16:44
-
16:37
-
16:35
-
16:31
-
16:25
-
16:10
-
16:02
-
16:00
-
15:50
-
15:47
-
15:46
-
15:39
-
15:35
-
15:31
-
15:28
-
15:27
-
15:27
-
15:25
-
15:19
-
15:18
-
15:12
-
15:12
-
15:09
-
15:05
-
15:04
-
15:02
-
14:55
-
14:53
-
14:47
-
14:40
Партнерский контент