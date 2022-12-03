Мелёшин: на ЧМ очень здорово наблюдать за сборными из Азии. В них особо никто не верит

Нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин рассказал, как относится к выступлению азиатских сборных на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Как отношусь к выступлению азиатских сборных на чемпионате мира? Очень здорово за ними наблюдать. Очень рад за такие сборные, в которые особо никто не верит и которые являются андердогами. Очень здорово, что они могут себя проявлять и показывать достойный результат», — передаёт слова Мелёшина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, три сборные, представляющие Азиатскую конфедерацию футбола, отобрались в плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре. Австралия набрала шесть очков и вышла из группы с Францией, Данией и Тунисом со второго места. Южная Корея оказалась на второй строчке в группе с Португалией, Уругваем и Ганой. Япония выиграла группу с Испанией, Германией и Коста-Рикой.
- 3 декабря 2022
-
17:04
-
17:03
-
17:00
-
16:55
-
16:49
-
16:44
-
16:37
-
16:35
-
16:31
-
16:25
-
16:10
-
16:02
-
16:00
-
15:50
-
15:47
-
15:46
-
15:39
-
15:35
-
15:31
-
15:28
-
15:27
-
15:27
-
15:25
-
15:19
-
15:18
-
15:12
-
15:12
-
15:09
-
15:05
-
15:04
-
15:02
-
14:55
-
14:53
-
14:47
-
14:40