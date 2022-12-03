Мелёшин: на ЧМ очень здорово наблюдать за сборными из Азии. В них особо никто не верит

Нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин рассказал, как относится к выступлению азиатских сборных на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Как отношусь к выступлению азиатских сборных на чемпионате мира? Очень здорово за ними наблюдать. Очень рад за такие сборные, в которые особо никто не верит и которые являются андердогами. Очень здорово, что они могут себя проявлять и показывать достойный результат», — передаёт слова Мелёшина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, три сборные, представляющие Азиатскую конфедерацию футбола, отобрались в плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре. Австралия набрала шесть очков и вышла из группы с Францией, Данией и Тунисом со второго места. Южная Корея оказалась на второй строчке в группе с Португалией, Уругваем и Ганой. Япония выиграла группу с Испанией, Германией и Коста-Рикой.