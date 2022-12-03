Павел Мелёшин: проигрыш сборной Аргентины Саудовской Аравии — главная сенсация ЧМ-2022
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Нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин рассказал, какие события стали для него неожиданными на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Проигрыш Аргентины Саудовской Аравии — главная сенсация чемпионата мира. Странно, но в целом можно было это ожидать. Плохое выступление бельгийцев было для меня неожиданным. Немцы вылетели из группы — тоже сенсация. Чемпионат мира интересно смотреть», — передаёт слова Мелёшина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Чемпионат мира по футболу 2022 года проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Сегодня, 3 декабря, начинается стадия 1/8 финала турнира. В сегодняшних матчах сборная Нидерландов сыграет с национальной командой США, а Аргентина встретится со сборной Австралии.
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- 3 декабря 2022
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