Павел Мелёшин: «Спартак» борется за чемпионство. Мы не считаем себя андердогами
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Нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин оценил шансы красно-белых в борьбе за титул чемпиона РПЛ.
«Спартак» считается андердогом по сравнению с «Зенитом» в борьбе за чемпионство? Можно другой вопрос? Если мы боремся за чемпионство, значит, мы не считаем себя андердогами. «Зенит» чемпион последних лет? Ничего страшного. Команды не равные, потому что играют в них разные люди. У всех есть шансы, все могут победить. Любая команда может победить. Это не значит, что «Зенит» недосягаем. Всё досягаемо», — передаёт слова Мелёшина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 36 очков в 17 матчах. Команда идёт на втором месте, отставая от «Зенита» на шесть очков.
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