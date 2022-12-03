Павел Мелёшин: «Спартак» борется за чемпионство. Мы не считаем себя андердогами

Нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин оценил шансы красно-белых в борьбе за титул чемпиона РПЛ.

«Спартак» считается андердогом по сравнению с «Зенитом» в борьбе за чемпионство? Можно другой вопрос? Если мы боремся за чемпионство, значит, мы не считаем себя андердогами. «Зенит» чемпион последних лет? Ничего страшного. Команды не равные, потому что играют в них разные люди. У всех есть шансы, все могут победить. Любая команда может победить. Это не значит, что «Зенит» недосягаем. Всё досягаемо», — передаёт слова Мелёшина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 36 очков в 17 матчах. Команда идёт на втором месте, отставая от «Зенита» на шесть очков.