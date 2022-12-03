Полузащитник «Зенита» Сутормин: Япония заслуженно вышла из группы с первого места
Поделиться
Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин поделился впечатлениями от чемпионата мира.
«По возможности слежу за чемпионатом мира. Болею за Аргентину, а также болел за Сербию. Та же Япония показывает хороший футбол и заслуженно вышла из группы с первого места. В целом больше следишь за футболом.
Самое яркое, что удивило за две недели? Ничего такого не было. Выход Японии и Южной Кореи? Понятно, что удивило, но это футбол. Тут каждый может обыграть каждого в отдельном матче. Взять матч Японии и Испании, где за пять минут может всё поменяться. За это, наверное, и любят футбол», — передаёт слова Мелёшина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
Комментарии
- 3 декабря 2022
-
17:04
-
17:03
-
17:00
-
16:55
-
16:49
-
16:44
-
16:37
-
16:35
-
16:31
-
16:25
-
16:10
-
16:02
-
16:00
-
15:50
-
15:47
-
15:46
-
15:39
-
15:35
-
15:31
-
15:28
-
15:27
-
15:27
-
15:25
-
15:19
-
15:18
-
15:12
-
15:12
-
15:09
-
15:05
-
15:04
-
15:02
-
14:55
-
14:53
-
14:47
-
14:40
Партнерский контент