Полузащитник «Зенита» Сутормин: Япония заслуженно вышла из группы с первого места

Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин поделился впечатлениями от чемпионата мира.

«По возможности слежу за чемпионатом мира. Болею за Аргентину, а также болел за Сербию. Та же Япония показывает хороший футбол и заслуженно вышла из группы с первого места. В целом больше следишь за футболом.



Самое яркое, что удивило за две недели? Ничего такого не было. Выход Японии и Южной Кореи? Понятно, что удивило, но это футбол. Тут каждый может обыграть каждого в отдельном матче. Взять матч Японии и Испании, где за пять минут может всё поменяться. За это, наверное, и любят футбол», — передаёт слова Мелёшина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.