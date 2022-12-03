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Милик: игрокам сборной Польши нужен скутер, чтобы догнать Мбаппе

Милик: игрокам сборной Польши нужен скутер, чтобы догнать Мбаппе
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Нападающий сборной Польши Аркадиуш Милик в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Франции высказался о скоростных качествах французского форварда Килиана Мбаппе.

«Как действовать против Мбаппе? Нужно быть очень быстрыми. Нам нужен скутер, чтобы догнать Килиана. Очень сложно играть против него индивидуально, это один из лучших футболистов мира. Нам придётся реагировать всей командой, находить коллективные решения для этой задачи», — приводит слова Милика L'Equipe.

Матч 1/8 финала чемпионата мира — 2022 Франция — Польша состоится завтра, 4 декабря, на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Начало встречи — в 18:00 мск. Победитель матча Франция — Польша сыграет в четвертьфинале мундиаля с лучшей командой в паре Англия — Сенегал.

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