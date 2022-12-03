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Пеле не реагирует на химиотерапию. Ему оказывают паллиативную помощь

Пеле не реагирует на химиотерапию. Ему оказывают паллиативную помощь
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Легендарный бразильский футболист Пеле не реагирует на проводимую над ним химиотерапию. 82-летнему бразильцу оказывают паллиативную помощь. Об этом сообщает бразильское издание Folha de Sao Paulo.

В сентябре 2021 года бывшему футболисту была сделана операция в связи с раком кишечника, и с тех пор он проходил курс химиотерапии. Несмотря на это, в начале текущего года у него были обнаружены новые раковые опухоли.

По информации источника, паллиативная помощь, которую получает Пеле, направлена на облегчение боли, от которой он страдает, и показана «всем пациентам с прогрессирующим и опасным для жизни недугом или состоянием».

Ранее о состоянии Пеле высказалась его дочь, а сам бывший футболист успокоил болельщиков. Больница, в которой лечится бразилец также выступила с заявлением.

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Заглавное фото: Getty Images

Источник: Folha de S.Paulo

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