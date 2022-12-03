Гимнаст Нагорный: я в восторге от «Ростова». Карпин собрал команду почти с нуля

Олимпийский чемпион 2021 года российский гимнаст Никита Нагорный высказался о выступлениях «Ростова».

«Смотрел практически все матчи «Ростова», впервые так слежу за футболом. Обычно на это не хватало времени. Иногда хожу на футбольные матчи, не только «Ростова» — «Спартака», «Динамо».



Я в восторге от «Ростова». Для начала я думал: «Давайте, ребят, первое место надо!» Я не особо разбирался, что там практически нет легионеров, что Карпин всю команду почти с нуля собрал. Это непросто – быть в призах, топ-10. Тогда уже понял, что это что-то нереальное. Испытываю только гордость, круто», — передаёт слова Нагорного корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

«Ростов» в 17 матчах набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.