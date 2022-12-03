Нидерланды — США: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Сборные Нидерландов и США объявили стартовые составы команд на матч 1/8 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча пройдёт на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Игра начнётся в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная Нидерландов: Нопперт, Блинд, Аке, ван Дейк, Тимбер, Думфрис, Ф. де Йонг, де Рон, Классен, Гакпо, Депай.
Сборная США: Тёрнер, Робинсон, Рим, Циммерман, Дест, Муса, Адамс, Маккенни, Пулишич, Феррейра, Веа.
Сборная Нидерландов вышла с первого места группы A, опередив национальные команды Сенегала, Эквадора и Катара. Команда Соединённых Штатов пробилась в плей-офф со второй строчки группы B, уступив Англии и обойдя Иран и Уэльс.
Соперником победителя этого матча по четвертьфиналу станет победитель пары Аргентина — Австралия, чей матч также пройдёт сегодня, 3 декабря. Начало встречи – в 22:00 мск.
- 3 декабря 2022
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