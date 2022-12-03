Состоялась жеребьёвка Кубка России. «Спартак» сыграет с «Локомотивом»

Состоялась жеребьёвка Кубка России по футболу — 2022/23. Были определены пары четвертьфинала Пути регионов (Нижняя сетка) и Пути РПЛ (Верхняя сетка).

В матчах четвертьфинала Пути регионов «Уфа» сыграет с «Ахматом», «Акрон» встретится с «Торпедо», «Волга» с «Зенитом», а «Звезда» — с «Пари НН».

В матчах Верхней сетки «Локомотив» сыграет с другой командой из Москвы — «Спартаком». «Крылья Советов» встретятся с «Динамо», ЦСКА — с «Краснодаром», а «Ростов» — с «Уралом».

Матчи четвертьфинала Кубка России состоятся в 2023 году. В Путь регионов попали команды, занявшие третьи места в своих группах: «Пари Нижний Новгород», «Зенит», «Ахмат» и «Торпедо». В Пути РПЛ команды, занявшие вторые места в группах, сыграют с лидерами групп.