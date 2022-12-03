Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Зенита» Сутормин высказался о жеребьёвке 1/4 Пути регионов Кубка России

Полузащитник «Зенита» Сутормин высказался о жеребьёвке 1/4 Пути регионов Кубка России
Комментарии

Футболист «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал итоги жеребьёвки четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. Клуб из Санкт-Петербурга сыграет с ульяновской «Волгой» в гостях.

«Хорошая жеребьёвка. Понятно было, что кто-то попадётся. Опять же вопрос — как будет поле в феврале? От этого будем отталкиваться. Не то что мы разочарованы третьим местом в Кубке, но задачу, которая перед нами стояла, мы не выполнили. Теперь пойдём по другому пути. Есть возможность выиграть Кубок, надо ей пользоваться.

Когда последний раз играл с командой второй лиги? Не помню, давно уже. Что знаю о «Волге» (Ульяновск)? Они «Рубин» прошли в Кубке. Будет тяжело, поле, болельщики. Изучим соперника, недооценки не будет. Посмотрим, какая погода будет», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Жеребьёвка плей-офф Кубка России. «Зениту» повезло больше, чем «Спартаку»? LIVE Жеребьёвка плей-офф Кубка России. «Зениту» повезло больше, чем «Спартаку»? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022