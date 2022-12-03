Полузащитник «Зенита» Сутормин высказался о жеребьёвке 1/4 Пути регионов Кубка России

Футболист «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал итоги жеребьёвки четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. Клуб из Санкт-Петербурга сыграет с ульяновской «Волгой» в гостях.

«Хорошая жеребьёвка. Понятно было, что кто-то попадётся. Опять же вопрос — как будет поле в феврале? От этого будем отталкиваться. Не то что мы разочарованы третьим местом в Кубке, но задачу, которая перед нами стояла, мы не выполнили. Теперь пойдём по другому пути. Есть возможность выиграть Кубок, надо ей пользоваться.



Когда последний раз играл с командой второй лиги? Не помню, давно уже. Что знаю о «Волге» (Ульяновск)? Они «Рубин» прошли в Кубке. Будет тяжело, поле, болельщики. Изучим соперника, недооценки не будет. Посмотрим, какая погода будет», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.