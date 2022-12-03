В «Крыльях Советов» прокомментировали жеребьёвку 1/4 финала Кубка России
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Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал итоги жеребьёвки плей-офф Фонбет Кубка России — клуб в верхней сетке встретится с московским «Динамо».
«Динамо» — это соперник, которого мы очень хорошо знаем. Уже традиционно играем с ними в Кубке. Я надеюсь, что получится интересное двухматчевое противостояние, которое понравится болельщикам», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Матчи Кубка России состоятся в 2023 году. Помимо пары «Крылья Советов» — «Динамо», в верхней сетке также в рамках турнира состоится московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком», «Урал» сыграет на выезде с «Ростовом», а ЦСКА примет «Краснодар».
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