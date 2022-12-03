La Gazetta: «Ювентус» по-прежнему должен Криштиану Роналду около € 20 млн

Туринский «Ювентус» по-прежнему не выплатил португальскому нападающему Криштиану Роналду часть зарплаты, которая полагалась футболисту во времена выступлений за итальянскую команду (2018–2021). Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

Летом 2018 года «Ювентус» выкупил Роналду у мадридского «Реала», подписав с футболистом контракт с зарплатой в € 31 млн за сезон. Во времена пандемии Криштиану стал одним из игроков, который прошёл на понижение зарплаты.

По сведениям источника, следователи нашли доказательства, что на самом деле никакого сокращения не было и футболисты продолжали получать зарплату в полном объёме. Кроме того, было найдено заявление, согласно которому «Ювентус» должен был выплатить игроку € 19,9 млн даже в том случае, если он покинет клуб.

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