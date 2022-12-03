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Аленичев: несмотря на любовь к «Локо», в 1/4 финала Кубка России буду болеть за «Спартак»

Аленичев: несмотря на любовь к «Локо», в 1/4 финала Кубка России буду болеть за «Спартак»
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Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев отреагировал на результаты жеребьёвки Кубка России. Красно-белые сыграют с «Локомотивом».

«Многие хотели, чтобы «Спартак» и «Локомотив» встретились в финале. Но случилось то, что случилось. Я рад, что мои команды встретятся в 1/4 финала. Буду с нетерпением ждать матча. Болеть буду за «Спартак», несмотря на мою любовь к «Локомотиву», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Матчи четвертьфинала Кубка России состоятся в 2023 году.

В играх Пути регионов «Уфа» сыграет с «Ахматом», «Акрон» встретится с «Торпедо», «Волга» – с «Зенитом», а «Звезда» — с «Пари НН».

В матчах верхней сетки, кроме «Локомотива» и «Спартака», встретятся «Крылья Советов» и «Динамо», ЦСКА и «Краснодар», а «Ростов» сыграет с «Уралом».

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