Михаил Игнатов сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов сделал выбор между форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси и португальским нападающим Криштиану Роналду.
«Они как будто были всегда. Я ходил в детский сад, начал интересоваться футболом. Роналду и Месси привлекали внимание. Роналду к тому моменту уже стал состоявшимся футболистом, а о Месси говорили как о восходящей звезде. Конечно, оба изменились, прошло много лет. Сейчас они гораздо рассудительнее и в жизни, и на поле. А тогда казалось, что очень эмоциональные ребята.
Месси или Роналду? Роналду», — приводит слова Игнатова «РБ Спорт».
Месси и Роналду со своими сборными добились права выступить в 1/8 финала чемпионата мира 2022 года. Аргентинцы сыграют с командой Австралии, а Португалия встретится со Швейцарией.
- 3 декабря 2022
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