Аленичев: «Зенит» и «Спартак» компенсировали скучнейшую игру боксом. Наказание правильное

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о решении Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать по три игрока «Зенита» и «Спартака» за драку в игре Кубка России на шесть матчей в турнире.
«Зенит» и «Спартак» показали скучнейший футбол. Видимо, компенсировали скучнейшую игру боксом. Абсолютно правильно, что дали такую большую дисквалификацию. Устраивать бокс на футбольном поле! Смотрят дети и женщины. Дети будут учиться на таком примере, что ли? Поэтому абсолютно правильное решение.
Конечно, все хотят смотреть на Соболева, Николсона, Барриоса и Малкома. Люди на таких футболистов и ходят. Но есть регламент. Если ты вместо футбола занимаешься боксом — то тебе что, должны прощать? Болельщики хотят видеть лучших футболистов. К сожалению, они не будут играть уже в этом Кубке. Виноваты они сами.
КДК убирает страсть? Ваше предложение? Не дисквалифицировать их? Я уже ответил на этот вопрос. Абсолютно правильное наказание», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
- 3 декабря 2022
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