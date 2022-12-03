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Дмитрий Аленичев: России сейчас не нужно идти в Азию. Надо ждать, когда ФИФА снимет бан

Дмитрий Аленичев: России сейчас не нужно идти в Азию. Надо ждать, когда ФИФА снимет бан
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Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о возможном присоединении России к Азиатской конфедерации футбола.

«Хочется играть официальные игры. Но у меня двоякое мнение. Можно идти туда — в Азию. Но я считаю, что надо ждать, когда вот этот бан с нас ФИФА снимет. Трудно сказать, сколько он продлится, — год, два или пять лет. Никто не знает об этом. Но я считаю, что России сейчас в Азию не нужно идти.

Почему? Да, будут хорошие игры, как это показал чемпионат мира. Но однозначно играть против европейских команд лучше. Франция, Испания, Италия и другие сборные — более важно и более интересно. То, к чему мы привыкли. Думаю, что нужно потерпеть этот период. Искать соперников каких-то», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

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