Дмитрий Аленичев: России сейчас не нужно идти в Азию. Надо ждать, когда ФИФА снимет бан

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о возможном присоединении России к Азиатской конфедерации футбола.

«Хочется играть официальные игры. Но у меня двоякое мнение. Можно идти туда — в Азию. Но я считаю, что надо ждать, когда вот этот бан с нас ФИФА снимет. Трудно сказать, сколько он продлится, — год, два или пять лет. Никто не знает об этом. Но я считаю, что России сейчас в Азию не нужно идти.



Почему? Да, будут хорошие игры, как это показал чемпионат мира. Но однозначно играть против европейских команд лучше. Франция, Испания, Италия и другие сборные — более важно и более интересно. То, к чему мы привыкли. Думаю, что нужно потерпеть этот период. Искать соперников каких-то», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.