Marca: ФИФА рассматривает возможность повторной смены формата ЧМ-2026

Чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в Канаде, Мексике и США, может вновь претерпеть изменения. Об этом сообщает Marca.

В 2017 году ФИФА утвердила, что на чемпионате мира 2026 года будет 48 команд (сейчас — 32). Они будут разделены на 16 групп (сейчас — восемь) по три команды, 32 из которых попадут в плей-офф. Однако сейчас рассматривается новая возможность.

Предлагают, чтобы команды были разделены на 12 групп по четыре коллектива в каждой. Первые две лучшие команды, а также восемь лучших, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф. Сообщается, что этот вариант также находится на рассмотрении ФИФА, которая будет принимать решение после окончания турнира в Катаре.

Самые дорогие футболисты ЧМ-2022. Видеоролик: