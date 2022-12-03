Marca: ФИФА рассматривает возможность повторной смены формата ЧМ-2026
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Чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в Канаде, Мексике и США, может вновь претерпеть изменения. Об этом сообщает Marca.
В 2017 году ФИФА утвердила, что на чемпионате мира 2026 года будет 48 команд (сейчас — 32). Они будут разделены на 16 групп (сейчас — восемь) по три команды, 32 из которых попадут в плей-офф. Однако сейчас рассматривается новая возможность.
Предлагают, чтобы команды были разделены на 12 групп по четыре коллектива в каждой. Первые две лучшие команды, а также восемь лучших, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф. Сообщается, что этот вариант также находится на рассмотрении ФИФА, которая будет принимать решение после окончания турнира в Катаре.
Самые дорогие футболисты ЧМ-2022. Видеоролик:
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