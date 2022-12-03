Нидерланды — США: Мемфис Депай открыл счёт на 10-й минуте

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала чемпионата мира 2022 года между сборными Нидерландов и США. Команды встречаются на стадионе «Халифа Интернейшнл». Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Вилтоном Сампайо из Бразилии. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 10-й минуте встречи Мемфис Депай открыл счёт.
Сборная Нидерландов вышла в 1/8 финала с первого места группы A, опередив национальные команды Сенегала, Эквадора и Катара. Команда Соединённых Штатов пробилась в плей-офф со второй строчки группы B, уступив Англии и обойдя Иран и Уэльс.
Соперником победителя этого матча по четвертьфиналу станет победитель пары Аргентина — Австралия, чей матч также пройдёт сегодня, 3 декабря. Начало встречи – в 22:00 мск.
- 3 декабря 2022
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