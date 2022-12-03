Депай вышел на второе место среди бомбардиров сборной Нидерландов. Лучший — ван Перси
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Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай открыл счёт в матче 1/8 финала чемпионата мира с США. 28-летний футболист забил свой 43-й гол за национальную команду в 85-м матче. Он вышел на единоличное второе место в гонке бомбардиров, опередив Клас-Яна Хунтелара (42 гола в 75 матчах). На первой строчке остаётся Робин ван Перси — 50 голов в 102 встречах.
Мемфис Депай впервые сыграл в составе сборной Нидерландов в октябре 2013 года. С тех пор он не только забил 43 гола, но и отдал 29 результативных передач в 85 матчах. Из действующих игроков сборной Нидерландов ближайшим преследователем Депая в гонке бомбардиров является Жоржиньо Вейналдум (26 голов в 86 матчах).
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