Президент «ПСЖ» — о желании выиграть ЛЧ: мы были чересчур поспешными

Президент парижского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопрос, было ли чересчур поспешным в прошлом заявлять о намерении победить в Лиге чемпионов.
«Было ли ошибкой в прошлом слишком много говорить, что мы хотим выиграть Лигу чемпионов? Возможно, так и есть. Не стыдно признать, что мы допустили ошибки и были чересчур поспешными», — цитирует Аль-Хелаифи издание Marca.
Лучший результат «ПСЖ» в Лиге чемпионов датируется 2020 годом, когда парижская команда смогла дойти до финала турнира, в котором уступила мюнхенской «Баварии» — 0:1. В нынешнем сезоне клуб занял второе место в своей группе Н, уступив первую строчку «Бенфике». На стадии 1/8 финала турнира «ПСЖ» сыграет с «Баварией». Первый матч состоится 14 февраля, а ответный – 8 марта.
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