Артём Дзюба прокомментировал невызов испанца Серхио Рамоса на ЧМ-2022

Российский нападающий Артём Дзюба удивился невызову защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса в расположение сборной Испании на чемпионат мира в Катаре.

«Невызов Серхио Рамоса на чемпионат мира, по мне, вообще лютейший… Кто играет лучше него? Кто? Он играет в основном составе «ПСЖ». Вы же понимаете, что его не взяли, потому что Энрике не видит его в основном составе и думает, что в запасе Серхио будет ему как-то… Ну это же неправильно», — сказал Дзюба в эфире YouTube-канала «Площадка».

В последний раз 36-летний Рамос играл за сборную Испании в марте 2021 года. Всего на его счету участие в 180 встречах за национальную команду. Чемпионат мира в Катаре мог бы стать для защитника пятым в карьере.

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