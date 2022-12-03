Сборная США на чемпионатах мира не выиграла ни одного матча, где уступала в счёте

Сборная США не выиграла на чемпионатах мира ни одного матча, в котором уступала в счёте, сообщает портал Opta. Всего у американцев 24 таких встречи, лишь в пяти из них сборной США удавалось добиться ничьей.

В эти минуты сборная США в первом матче 1/8 финала чемпионата мира – 2022 встречается с командой Нидерландов. Идёт начало второго тайма, впереди оранжевые — 2:0.

Игра проходит на стадионе «Халифа Интернейшнл». Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Вилтоном Сампайо из Бразилии. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн трансляцию встречи.

Сборная Нидерландов вышла с первого места группы A, опередив национальные команды Сенегала, Эквадора и Катара. Команда Соединённых Штатов пробилась в плей-офф со второй строчки группы B, уступив Англии и обойдя Иран и Уэльс.



Соперником победителя этого матча по четвертьфиналу станет победитель пары Аргентина — Австралия, чей матч также пройдёт сегодня, 3 декабря. Начало встречи – в 22:00 мск.

Новость по теме Госсекретарь США поблагодарил Макрона за то, что он уговорил Мбаппе остаться в «ПСЖ»

Потасовка между фанатами Ирана после матча с США на ЧМ-2022