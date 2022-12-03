Дзюба — о Черчесове: он везде доказывает, что очень хороший специалист
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Российский нападающий Артём Дзюба высказался о главном тренере «Ференцвароша» Станиславе Черчесове, с которым он работал в сборной России.
«Как показывает практика, многие ошиблись в том, что про него говорили. Он везде доказывает, что очень хороший специалист», — сказал Дзюба в эфире на YouTube-канале «Площадка».
59-летний Черчесов возглавил венгерский клуб в декабре 2021 года. Под его руководством «Ференцварош» выиграл чемпионат и Кубок Венгрии. В нынешнем сезоне чемпионата Венгрии «Ференцварош» набрал 34 очка в 14 встречах и уверенно занимает первое место в турнирной таблице. У ближайшего конкурента 26 очков и на два матча больше.
Черчесов – футболистам «Ференцвароша» после победы: «Неплохо!». Видеоролик:
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