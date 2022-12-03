Думфрис — первый нидерландский игрок, отдавший две голевые передачи в первом тайме ЧМ

Сегодня, 3 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором сборная Нидерландов выигрывает со счётом 2:0 у США. Как сообщает статистический портал Opta Sport, крайний защитник оранжевых Дензел Думфрис стал первым нидерландским игроком, который отдал две голевые передачи в рамках первого тайма мундиаля.

Первый гол был забит на 10-й минуте — Дензел Думфрис прострелил с правого фланга в штрафную, где Мемфис Депай беспрепятственно пробил по воротам Мэтта Тёрнера. На 45+1-й минуте Нидерланды забили ещё мяч, который был схож с первым: Думфрис навесил с фланга, а в штрафной партнёр удачно замкнул передачу — на этот раз отличился Дейли Блинд.

Если Нидерланды смогут удержать своё преимущество и выйти в 1/4 финала турнира, то встретятся с победителем пары Аргентина — Австралия.