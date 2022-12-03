«Это лучшее, что я видел за карьеру». Дзюба — о болельщиках сборной Дании
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Российский нападающий Артём Дзюба заявил, что его поразила атмосфера на матче сборной Дании в Копенгагене.
«Это лучшее, что я видел за свою карьеру. Болельщики, атмосфера — это было просто что-то с чем-то. Так болеть и кричать — топ. Я лучше не видел нигде», — сказал Дзюба в эфире на YouTube-канале «Площадка».
34-летний Дзюба сейчас находится без клуба. 3 ноября он расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», подписанный в конце августа 2022 года. В «Адане» Дзюба в пяти встречах забил один гол, проведя на поле 220 минут.
В составе сборной России Дзюба играл с командой Дании на стадионе в Копенгагене во время чемпионата Европы – 2020. Тогда датчане обыграли россиян со счётом 4:1.
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