Хавбек Хорватии Майер: не ожидали, что Япония займёт первое место в своей группе

Полузащитник сборной Хорватии Ловро Майер поделился мнением о Японии, с которой его команде предстоит встретиться на стадии 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.
«На этом чемпионате мира было уже много сюрпризов. Если недооценивать соперника, то в конце может ждать разочарование. Поэтому в данном контексте трудно понять, что значит быть фаворитом.
Ожидали ли, что Япония займёт первое место в своей группе? Мы этого не ожидали, этого никто не ждал. Но поздравляю Японию. Самое главное в современном футболе — мужество и сердце, и в этом смысле они точно заслужили свой выход. Нас ждёт трудный матч с большим количеством борьбы и беготни. Но мы готовы и уже не можем дождаться игры», — приводит слова Майера французское издание L'Equipe.
Встреча между сборными Хорватии и Японии состоится в понедельник, 5 декабря. Начало встречи – в 18:00 мск.
- 3 декабря 2022
-
20:10
-
20:07
-
20:06
-
20:03
-
20:00
-
20:00
-
19:53
-
19:41
-
19:40
-
19:34
-
19:30
-
19:24
-
19:10
-
19:09
-
19:04
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:56
-
18:52
-
18:48
-
18:39
-
18:36
-
18:23
-
18:21
-
18:21
-
18:18
-
18:16
-
18:14
-
18:11
-
18:00
-
17:57
-
17:52
-
17:47
-
17:41