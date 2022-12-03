Хавбек Хорватии Майер: не ожидали, что Япония займёт первое место в своей группе

Полузащитник сборной Хорватии Ловро Майер поделился мнением о Японии, с которой его команде предстоит встретиться на стадии 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

«На этом чемпионате мира было уже много сюрпризов. Если недооценивать соперника, то в конце может ждать разочарование. Поэтому в данном контексте трудно понять, что значит быть фаворитом.

Ожидали ли, что Япония займёт первое место в своей группе? Мы этого не ожидали, этого никто не ждал. Но поздравляю Японию. Самое главное в современном футболе — мужество и сердце, и в этом смысле они точно заслужили свой выход. Нас ждёт трудный матч с большим количеством борьбы и беготни. Но мы готовы и уже не можем дождаться игры», — приводит слова Майера французское издание L'Equipe.

Встреча между сборными Хорватии и Японии состоится в понедельник, 5 декабря. Начало встречи – в 18:00 мск.