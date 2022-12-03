Артём Дзюба рассказал о своём отношении к футбольной Медиалиге

Российский форвард Артём Дзюба, ныне находящийся без клуба, высказался о футбольной Медиалиге.

«К Медиалиге отношусь позитивно в целом. Это прикольное направление, только сейчас немного перебарщивают с красными мячами. Меня просили многие создать свою команду, чтобы быть там. Мне нравятся движения всякие, трэш-токи», — сказал Дзюба в эфире YouTube-канала «Площадка».

34-летний Дзюба начинал карьеру в академии московского «Спартака». Всего за красно-белых форвард в 166 матчах забил 38 голов и отдал 23 результативные передачи. С 2015 по 2022 год Артём Дзюба был нападающим «Зенита», вместе с которым выиграл 10 трофеев.

Последним клубом в карьере Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор». Он покинул эту команду в начале ноября.