Игроки «Барселоны» чаще других забивают на чемпионатах мира
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«Барселона» вышла на первое место среди клубов по количеству голов своих игроков на чемпионатах мира, сообщает журналист Педро Мартин в «твиттере».
В матче 1/8 финала чемпионата мира – 2022 между сборными Нидерландов и США форвард каталонцев Мемфис Депай вывел оранжевых вперёд на 10-й минуте матча. Этот гол стал для футболистов «Барселоны» 80-м в матчах мундиалей.
Кроме Депая, на турнире в Катаре отличались и другие игроки сине-гранатовых: испанцы Ферран Торрес (2) и Гави, поляк Роберт Левандовски, датчанин Андреас Кристенсен и игрок Нидерландов Френки де Йонг.
79 мячей на чемпионатах мира забивали игроки мюнхенской «Баварии», 75 – мадридского «Реала», 71 – «Интера».
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