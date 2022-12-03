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Дмитрий Сычёв: чемпионат мира в России был более зрелищным — сейчас время другое

Дмитрий Сычёв: чемпионат мира в России был более зрелищным — сейчас время другое
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв поделился мнением о чемпионате мира по футболу, который прошёл в России в 2018 году, а также оценил значимость турнира, который проводится сейчас в Катаре.

«Согласен, что чемпионат в России был более зрелищным. Сейчас время другое совершенно. Мы сейчас смотрим футбол, абстрагируемся от всех ситуаций. В любом случае эмоции, которые дарит футбол, — самое главное. Всё остальное уже за скобками», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Чемпионат мира по футболу в Катаре стартовал 20 ноября. В данный момент завершился групповой этап и стартовала стадия плей-офф турнира. Соревнования продлятся до 18 декабря включительно — в этот день состоится финальный матч мундиаля.

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