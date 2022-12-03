Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нидерланды обыграли США и стали первым четвертьфиналистом чемпионата мира

Нидерланды обыграли США и стали первым четвертьфиналистом чемпионата мира
Комментарии

Завершился первый матч 1/8 финала чемпионата мира – 2022 между сборными Нидерландов и США. Команды встречались на стадионе «Халифа Интернейшнл». Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Вилтоном Сампайо из Бразилии. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Победу одержала команда Нидерландов – 3:1.

На 10-й минуте защитник Дензел Думфрис получил передачу у края штрафной и прострелил вдоль ворот, а набежавший Мемфис Депай в касание низом пробил в угол. В концовке первой половины матча Дейли Блинд точным ударом из района 11-метровой отметки удвоил преимущество своей команды. На 76-й минуте после удара Хаджи Райта мяч по замысловатой дуге залетел в дальний угол ворот оранжевых. Развить успех сборной США не удалось – спустя пять минут Дензел Думфрис забил третий мяч команды Луи ван Гала. Итог – 3:1, сборная Нидерландов стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира в Катаре.

Соперником Нидерландов по четвертьфиналу станет победитель пары Аргентина — Австралия, чей матч также пройдёт сегодня, 3 декабря. Начало встречи – в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

ЧМ-2022 - финальный раунд. 1/8 финала
03 декабря 2022, суббота. 18:00 МСК
Нидерланды
Окончен
3 : 1
США
1:0 Депай – 10'   2:0 Блинд – 45+1'   2:1 Райт – 76'   3:1 Думфрис – 81'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022