Думфрис — второй защитник с 1966 года, сделавший три и более голевых действий в матче ЧМ

Сегодня, 3 декабря, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором сборная Нидерландов обыграла США со счётом 3:1. Героем этой встречи стал крайний защитник оранжевых Дензел Думфрис. Как сообщает статистический портал Opta Sport, он стал вторым защитником с 1966 года (когда начали проводить сбор статистики), который сделал три или более голевых действий в одном матче мундиаля.
В 1982 году высокой продуктивностью отметился футболист Венгрии Йожеф Тот, который в матче с Сальвадором также забил гол и отдал две результативные передачи.
Благодаря победе над сборной США Нидерланды вышли в 1/4 финала турнира. На этой стадии команда встретится с победителем матча Аргентина — Австралия, который состоится сегодня, 3 декабря, начало – в 22:00 мск.
- 3 декабря 2022
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