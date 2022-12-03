Думфрис — второй защитник с 1966 года, сделавший три и более голевых действий в матче ЧМ

Сегодня, 3 декабря, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором сборная Нидерландов обыграла США со счётом 3:1. Героем этой встречи стал крайний защитник оранжевых Дензел Думфрис. Как сообщает статистический портал Opta Sport, он стал вторым защитником с 1966 года (когда начали проводить сбор статистики), который сделал три или более голевых действий в одном матче мундиаля.

В 1982 году высокой продуктивностью отметился футболист Венгрии Йожеф Тот, который в матче с Сальвадором также забил гол и отдал две результативные передачи.

Благодаря победе над сборной США Нидерланды вышли в 1/4 финала турнира. На этой стадии команда встретится с победителем матча Аргентина — Австралия, который состоится сегодня, 3 декабря, начало – в 22:00 мск.