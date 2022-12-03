Кечинов: азиатский футбол набирает силу. Сборной надо выступать там, где есть возможность

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о возможном присоединении России к Азиатской конфедерации футбола.



«У нас выбора нет. Сборной России надо выступать там, где есть возможность. Нужно выступать на международной арене. Азиатский футбол набирает силу — это показывает чемпионат мира. Япония обыграла немцев и испанцев — это дорогого стоит. Ещё неизвестно, что будет дальше. Мы видим, что уровень азиатского футбола растёт», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сборная России длжна была выступить в мини-турнире за путёвку на чемпионат мира – 2022, но была отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине.