Кечинов: азиатский футбол набирает силу. Сборной надо выступать там, где есть возможность
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о возможном присоединении России к Азиатской конфедерации футбола.
«У нас выбора нет. Сборной России надо выступать там, где есть возможность. Нужно выступать на международной арене. Азиатский футбол набирает силу — это показывает чемпионат мира. Япония обыграла немцев и испанцев — это дорогого стоит. Ещё неизвестно, что будет дальше. Мы видим, что уровень азиатского футбола растёт», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, сборная России длжна была выступить в мини-турнире за путёвку на чемпионат мира – 2022, но была отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине.
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