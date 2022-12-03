«Терпеть не могу, рассказчики». Дзюба — об отношении к сборной Польши после стыков к ЧМ

Российский нападающий Артём Дзюба ответил, с какой сборной он хотел бы сыграть на чемпионате мира в Катаре, и рассказал о своём отношении к команде Польши.

«Три сборные, с которыми я бы хотел сыграть в группе на чемпионате мира? Так трудно сказать. Я бы вообще хотел, чтобы был шанс сразиться за выход с теми же поляками, рассказчиками. В связи с последними событиями поляков вообще терпеть не могу. Когда они ещё начали кричать: «Мы с ними играть не будем», а потом: «Эх, жалко, что мы с ними не сыграли», — сказал Дзюба в эфире YouTube-канала «Площадка».



Напомним, сборная Польши автоматически вышла в финал стыковых матчей к чемпионату мира 2022 года из-за отстранения сборной России. Поляки одними из первых заявили, что не будут играть с россиянами.