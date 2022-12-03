Нидерланды не проигрывают в 11 матчах чемпионатов мира подряд — это их рекордная серия

Сборная Нидерландов, которая в матче 1/8 финала чемпионата мира – 2022 обыграла команду США со счётом 3:1, не проигрывает в 11 матчах мундиалей подряд (три ничьих, восемь побед). Это рекордная серия оранжевых за всю историю, сообщает портал Opta.
На 10-й минуте защитник Дензел Думфрис получил передачу у края штрафной и прострелил вдоль ворот, а набежавший Мемфис Депай в касание низом пробил в угол. В концовке первой половины матча Дейли Блинд точным ударом из района 11-метровой отметки удвоил преимущество своей команды. На 76-й минуте после удара Хаджи Райта мяч по замысловатой дуге залетел в дальний угол ворот оранжевых. Развить успех сборной США не удалось – спустя пять минут Дензел Думфрис забил третий мяч команды Луи ван Гала. Итог – 3:1, сборная Нидерландов стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира в Катаре.
Соперником Нидерландов по четвертьфиналу станет победитель пары Аргентина — Австралия, чей матч также пройдёт сегодня, 3 декабря. Начало встречи – в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
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