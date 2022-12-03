Защитник дортмундской «Боруссии» Мёнье может продолжить карьеру в АПЛ или Серии А

Защитник дортмундской «Боруссии» Тома Мёнье может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге или в итальянской Серии А, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, приоритетом футболиста остаётся переход в «Барселону», но, если сине-гранатовые не предпримут шагов для трансфера Мёнье, он не будет ждать предложения от них и сосредоточится на других вариантах.



«Барселона» уже пыталась осуществить переход игрока, но не сумела договориться с немецким клубом.



В услугах бельгийца также заинтересованы «Манчестер Юнайтед», два клуба из Лондона, а также итальянские «Милан» и «Ювентус».



В текущем сезоне Мёнье провёл за «Боруссию» лишь два матча в немецкой Бундеслиге и не отметился результативными действиями.

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