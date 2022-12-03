Аргентина — Австралия: стартовые составы команд на матч 1/8 финала ЧМ-2022

Сегодня, 3 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные Аргентины и Австралии. Команды сыграют на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне. Стартовый свисток главного арбитра встречи Шимона Марциняка прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

Аргентина: Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья, Де Пауль, Фернандес, Макаллистер, Альварес, Месси, Гомес.

Австралия: Райан, Дегенек, Суттар, Роулес, Бехич, Леки, Муй, Ирвайн, Баккус, Макгри, Дюк.

Аргентина стала победителем группы С, в котором обошла Польшу, Мексику и Саудовскую Аравию. Австралия стала второй в квартете D, где уступила первое место Франции, но сумела опередить Тунис и Данию. Победитель этого матча в 1/4 финала встретится со сборной Нидерландов.