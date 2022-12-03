Бородюк — о возможном переходе в Азию: на ЧМ выходит только пять сборных. Вот и думайте

Известный футболист и тренер Александр Бородюк поделился мнением о проходящем в данный момент чемпионате мира в Катаре, а также прокомментировал возможный переход России в Азиатскую конфедерацию футбола.

«На групповом этапе чемпионата мира сыграли на достойном уровне сборные Японии и Южной Кореи. Удивили, в отрицательном ключе, сборные Бельгии и Германии. Причина их провала? Когда едешь на чемпионат мира — нужно думать о футболе. Видимо, эти две сборные думали о чём-то другом.



Переход в Азиатскую конфедерацию футбола? Это пока только разговоры. Только пять сборных выходит на чемпионат мира из их конфедерации. Вот и сами думайте», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.