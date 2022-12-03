Тренер Сенегала Алиу Сиссе может пропустить матч 1/8 финала ЧМ с Англией из-за болезни

Помощник главного тренера сборной Сенегала Реджис Богарт прокомментировал состояние наставника команды Алиу Сиссе в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира с Англией.

«Алиу [Сиссе] болеет уже пару дней. Я могу подтвердить, что он болен и у него небольшая температура, поэтому мы должны быть осторожны с его ситуацией. Вчера мы сами провели тренировку, используя его инструкции. Надеюсь, завтра он сможет прийти и оказаться на скамейке запасных с игроками», — приводит слова Богарта talkSPORT.

Матч 1/8 финала между сборными Англии и Сенегала состоится завтра, 4 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток главного арбитра матча Ивана Бартона прозвучит в 22:00 мск.